ESPORTE: Bike Bariri realiza pedal de Novembro Azul

Dia 26, domingo, o grupo Bike Bariri realizou a segunda edição do pedal Novembro Azul, em alusão à campanha que promove a conscientização sobre cuidados com a saúde masculina.

O passeio ciclístico teve a participação de grande número de ciclistas, de todas as idades, homens, mulheres e crianças de Bariri e de cidades da região. Eles cumpriram trajeto entre Bariri e Itaju.

O grupo partiu às 7h da manhã, defronte à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Bariri, e contou com ponto de apoio em um trecho do pedal, onde foram servidas frutas e água para hidratação.

Ao chegar em Itaju, foram recepcionados com um café da manhã na Praça Central, oferecido pela Prefeitura local. Para marcar a data, montaram um laço azul humano, com a participação dos ciclistas vestidos de camiseta azul – símbolo da campanha.

Foi ainda realizado sorteio de brindes doados por comerciantes das duas cidades, além de chope gratuito aos ciclistas, ofertado por proprietário de um trailler na praça

O Bike Bariri existe desde 2010 e realiza evento anual beneficente e outros diversos passeios recreativos durante o ano. Alguns deles abordam temáticas relacionadas à saúde, bem estar e datas comemorativas, como no Outubro Rosa e Novembro Azul.

O próximo evento previsto é o Pedal de Natal, no mês de dezembro, onde os ciclistas vão pedalando e distribuindo balas para as crianças. (Colaborou: Vânia Mazotti)