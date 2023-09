ESPORTE: Basquete obtém vitorias no Campeonato Amador

A equipe de basquete de Bariri disputou mais duas partidas pelo Campeonato Amador de Basquete no último domingo (17). Pela terceira rodada, o time baririense venceu as equipes de Taquarituba e Santa Cruz do Rio Pardo.

A vitória de Bariri contra Taquarituba veio pelo placar de 70 x 35, enquanto o jogo contra Santa Cruz do Rio Pardo terminou com o placar de 71 x 35 para a equipe baririense.

As duas partidas, assim como toda a terceira rodada do Campeonato Amador de Basquete, aconteceram na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. (Fonte: Assessoria de Comunicação)