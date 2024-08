Esporte: Bariri sedia etapa de câmbio do Circuito de Esportes Adaptados

Nesta quarta-feira (14), Bariri vai sediar os jogos de câmbio (vôlei adaptado) da 4ª etapa do 27° Circuito Especial de Atletismo e Esporte Adaptados (Ceaea). A disputa ocorre na quadra coberta do Umuarama Clube de Bariri.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) vai participar, juntamente com atletas de Barra Bonita, Itapuí, Igaraçu do Tietê, Jaú, Macatuba e Pederneiras.

A solenidade de abertura das competições ocorre a partir das 8h30. Logo depois, tem início a disputa de câmbio (vôlei adaptado).

Até a terceira etapa do Circuito, Bariri ocupava a vice-liderança com 500 pontos, atrás apenas de Igaraçu do Tietê que possui 530 pontos.

Compareça à quadra do Umuarama (entrada pela Rua Rui Barbosa) nesta quarta-feira para torcer pelos atletas da Apae de Bariri.