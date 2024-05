Esporte: Bariri realiza 3ª Corrida de Rua no dia 16 de junho

Dia 16 de junho, domingo, Dia do Município, será realizada a terceira edição da Corrida de Rua de Bariri, com percurso de 5 km.

O evento resulta de parceria entre o Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri e a DM Eventos Esportivos e integra a programação oficial em comemoração aos 134 anos de emancipação política de Bariri. As inscrições vão até o dia 5 de junho.

Para a corrida principal, as inscrições devem ser feitas pelo site https://dmeventosesportivos.com.br/produto/3a-corrida-de-rua-de-bariri-16-06-2024/.

Para moradores de Bariri, o valor da inscrição é R$ 30. Para não residentes de Bariri, a taxa de inscrição é R$ 50.

Cada competidor recebe dois kits, um pré-prova e um pós-prova. O kit pré-prova, que deve ser retirado no dia do evento entre 6h30 e 7h30, será composto por um chip descartável, para cronometragem da corrida, um número de peito e uma camiseta, caso esta seja garantida pelo participante no momento da inscrição.

Já o kit pós-prova contém um isotônico, uma barra de cereal e uma medalha de participação. O evento também conta com uma mesa de café da manhã.

Para a premiação, os competidores serão divididos em categorias de acordo com a sua idade, de forma que cada categoria terá um intervalo de, no máximo, 10 anos entre os participantes.

Os primeiros cinco colocados no geral e os primeiros cinco colocados de cada categoria serão premiados.

Também será realizada uma “Corrida Kids”, que terá inscrições gratuitas no dia e local do evento. (Fonte: assessoria de Comunicação)