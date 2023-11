ESPORTE: Bariri disputa semifinais do Regional Amador de Basquete

Neste domingo (3 de dezembro), a quadra poliesportiva Conrado Migliorini do Clube Municipal de Bariri sedia as semifinais do Campeonato Regional Amador de Basquete. Os atletas baririenses disputam vaga para as finais.

O basquete de Bariri joga contra a forte equipe de Brotas. Se vencer, vai disputar o primeiro lugar no dia 10 de dezembro, domingo, em Brotas

Na disputa em Bariri também entram em quadra as equipes de Itai, Santa Cruz e Taquarituba.

Os jogos a partir das 13hr. A equipe de Bariri deve estar quem quadra às 14h30.

A equipe recebe o apoio do Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri e conta com patrocínio nesta semifinal das empresas Confecções Kezo, Funerária Caminho do Céu e Barracão.