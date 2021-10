Equipes de futebol participam de campeonato estadual

Equipes sub-13 e sub-15 de Bariri que atuaram no sábado, dia 16: hoje, dia 23, haverá novos confrontos no campo do Arrudão – Divulgação

No sábado (16) as equipes sub-13 e sub-15 de futebol de Bariri disputaram jogos pelo 49° Campeonato Estadual de Futebol “Professor José Astolphi”, realizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

A equipe sub-13 perdeu para o time de Itapuí por 3 a 0. A sub-15 venceu o mesmo adversário por 2 a 1.

Na quarta-feira (20) o time sub-15 voltaria a campo para enfrentar Boraceia, fora de casa.

Hoje (23) haverá rodada tripla com as categorias sub-11, sub-13 e sub-15, que enfrentarão a equipe de Dois Córregos na decisão do campeonato. A partida será realizada no campo do Arrudão, a partir das 8h.

A prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Esportes, parabeniza todos os atletas participantes e incentiva a prática esportiva.