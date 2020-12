Enxadrista Rodolfo Polonio obtém bons resultados em Bauru

Cerimônia de premiação, em que baririense conquistou o segundo lugar na Categoria Absoluto – Divulgação

Lance da partida em que Rodolfo Polonio empatou com o enxadrista de Bauru Guilherme Sacardo Telles Nunes – Divulgação

O Bauru Tênis Clube (BTC) sediou nos dias 18 e 19 de dezembro o 1º IRT de Xadrez Blitz e o 1º IRT de Xadrez Rápido. A competição contou com a participação de 35 enxadristas de Bauru, Marília, Bariri e Bady Bassitt.

O enxadrista baririense Rodolfo Polonio, 42 anos, terminou em 4º lugar no Xadrez Blitz, com 6,5 pontos. Além disso, conquistou a segunda colocação no Xadrez Rápido, com 5,5 pontos, subindo ao pódio e representando a equipe de Bariri.

O campeonato foi válido para cálculo de Rating CBX (Confederação Brasileira de Xadrez) e Fide (Federação Internacional de Xadrez).

No dia 18 foram disputadas nove rodadas, no ritmo de jogo 3 minutos, com 2 segundos de acréscimo por lance jogado, valendo pelo Xadrez Blitz.

No dia seguinte, válido pelo Xadrez Rápido, o ritmo de jogo foi de 11 minutos, com 5 segundos de acréscimo, sendo disputado em sete rodadas.

Segundo Polonio, os dois torneios foram muito disputados, com equilíbrio técnico e emoção nas primeiras mesas. Nenhum enxadrista conseguiu subir ao pódio nos dois torneios.

Os três primeiros colocados do Xadrez Blitz foram enxadristas não titulados. Já os três primeiros do Xadrez Rápido foram mestres nacionais.

“A rivalidade ficou apenas nos tabuleiros, com partidas duríssimas e definidas nos mínimos detalhes, como, por exemplo, um bom controle emocional, com o apuro de tempo no relógio, nos finais de cada partida”, conta o baririense. “Porém, todos se cumprimentaram e se confraternizaram durante a cerimônia de premiação, como deve ser o esporte.”