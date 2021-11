Eisenbahn e Renova dividem liderança no Livre

Escritório Sistema joga hoje contra Cine Belluzzo – Divulgação

A quinta rodada do Campeonato de Futebol Categoria Livre do Umuarama Clube de Bariri, disputada no sábado, 13, foi marcada pela vitória do Renova sobre o Cine Belluzzo por 7 a 5. Com a vitória, a equipe agora divide a liderança com Eisenbahn.

No outro jogo ocorrido, Palácio dos Esportes conseguiu a primeira vitória em cima do Camisetas Kezo, por 3 a 1.

Hoje abrem a sexta rodada, às 15h, Cine Belluzzo contra Escritório Sistema. Em seguida jogam Eisenbahn o Camisetas Kezo, às 16h15.

Classificação

Equipe P J V E D GP GC SG

1º Eisenbahn 7 3 2 1 0 13 2 11

2º Renova 7 4 2 1 1 11 11 0

3º Escritório Sistema 5 3 1 2 0 5 2 3

4º Palácio Dos Esportes 4 4 1 1 2 4 9 -5

5º Cine Belluzzo 3 3 1 0 2 8 14 -6

6º Camisetas Kezo 1 3 0 1 2 4 7 -3