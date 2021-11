Don Casco e Tec Car disputam a liderança no Máster

Chapéus Dallas (foto) enfrenta o lanterna Coquinho Construções no domingo, dia 14 – Divulgação

Don Casco e Tec Car se enfrentam hoje (14), a partir das 8h15, em duelo que vale a liderança do Campeonato de Futebol Categoria Máster do Umuarama Clube de Bariri.

O Don Casco lidera com 4 pontos. A Tec Car vem em segundo, com 3 pontos, empatada com Camisetas Kezo e Chapéus Dallas, mas com vantagem nos critérios de desempate.

O outro jogo deste domingo será entre Chapéus Dallas e Coquinho Construções, às 9h30.

No domingo (7) o Chapéus Dallas venceu a Camisetas Kezo por 2 a 1. Café Aroma e Don Casco empataram por 4 a 4.

Equipe P J V E D GP GC SG

1º Don Casco 4 2 1 1 0 7 4 3

2º Tec Car 3 1 1 0 0 7 3 4

3º Camisetas Kezo 3 2 1 0 1 5 2 3

4º Chapéus Dallas 3 2 1 0 1 2 4 -2

5º Café Aroma 1 2 0 1 1 7 11 -4

6º Coquinhos Construções 0 1 0 0 1 0 4 -4