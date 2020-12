Dia 31 tem 1ª Meia São Silvestre de Bariri

Divulgação

Na manhã de quinta-feira, 31, grupo de amigos realiza a 1ª Meia São Silvestre de Bariri, nas modalidades corrida, ciclismo e caminhada.

A saída ocorre às 7h, defronte a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), com percurso de 7,5 km pela área rural da cidade.

A participação é gratuita e não há necessidade de confirmar presença antecipadamente. Os grupos vão se dividir por modalidade.

Segundo os organizadores, a ideia é promover confraternização entre as pessoas que gostam de atividade física em Bariri.

Há preocupação de evitar aglomeração e haverá incentivo ao uso de medidas de prevenção à pandemia de Covid-19.