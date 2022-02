Clube Municipal retoma escolinhas e treinamento de esportes

As aulas são ministradas no Clube Municipal e destinam-se a esportistas a partir dos 9 anos de idade – Divulgação

Esta semana, equipe do Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri divulgou programação para retomada das chamadas “escolinhas” e de turmas de treinamento de diferentes modalidades esportivas.

As aulas são ministradas nas dependências do Clube Municipal José Giacone e destinam-se a esportistas a partir dos 9 anos de idade.

As atividades já confirmadas são as de natação infantil, hidroginástica, basquete masculino e feminino, basquete masculino e feminino treinamento sub 20; e basquete masculino e feminino treinamento idade livre.

Maiores informações através do telefone (14) 3662-3883.

Programação no Clube Municipal

MODALIDADE IDADE/SEXO DATA

Natação infantil partir 9 anos Quarta e sexta/14h

Hidroginástica infantil e adulto terça e quinta/16h; quarta/8h30h

Basquete masculino e feminino 9 a 12 anos quarta e sexta/9h30 e 15h

Basquete masculino e feminino treinamento Sub 20 quarta e sexta/17h

Basquete masculino e feminino treinamento idade livre quarta e sexta/18h