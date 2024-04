Esporte: Joaquim Floriano assina contrato de 3 anos com a Ferroviária

Joaquim Angélico Floriano Neto, 14 anos, assinou contrato com a equipe da Ferroviária, de Araraquara, até 2027. Ele joga como volante ou meia armador.

Ele é filho de Ronaldo Floriano (Lolô), que atuou em competições do Amador na região, e Ana Keila Bardalatti Floriano. Tem um irmão: Ronaldo Junior, que também joga futebol.

Desde pequeno, Joaquim já mostrava intimidade com a bola – ainda bebê já acompanhava o pai nos jogos e até entrava em campo.

Com 7 anos iniciou no Projeto Social Amigos do Livra e treinamentos em Boraceia com o professor Rogério Anastácio.

Dois anos depois, o treinador levou-o pra fazer algumas aulas experimentais na escolinha Craques do Futuro, permanecendo até o final de 2020.

Ainda em 2020, Joaquim foi visto por um observador do RB Bragantino em uma competição, sendo chamado para uma avaliação. O atleta foi aprovado, mas não conseguiu treinar devido à paralisação das atividades por causa da pandemia da Covid-19.

No início de 2021 o jogador foi aprovado na Ferroviária. No início viajava três vezes por semana para a cidade. Em junho de 2021 os familiares acabaram se mudando para Araraquara, onde estão até hoje.

Joaquim sempre assinou contrato de um ano desde que está na Ferroviária. Em 2023 disputou o Paulista sub-13, chegando às oitavas de final. Este ano disputará o Paulista sub-14. A competição tem início no dia 19 de maio.

Agora, assinou o contrato de formação que vale por três anos. Ele também tem a agência do Arena Soccer Jaú, que dá todo o respaldo a ele e ao irmão Ronaldo.

Quando tem um tempo, em meios aos treinos e jogos, vem para Bariri rever a família e os amigos.