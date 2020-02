Caratecas recebem faixa no Umuarama

Alunos que receberam faixa e certificado no Umuarama Clube – Divulgação

O Umuarama Clube de Barri sediou no dia 5 de fevereiro evento para entrega de faixa e certificado a alunos da União Karatê Shotokan (UKS).

Ao todo, foram graduados 47 caratecas de Bariri e de Boraceia. Os pais dos alunos também marcaram presença.

A UKS parabeniza a todos os alunos e agradece aos pais por confiar no trabalho realizado. Agradece também ao clube Umuarama pelo apoio ao longo desses 31 anos de caratê no clube.

São professores no Umuarama Ivair Maselko e Gisele Prata. Na academia UKS (Rua Sete de Setembro, 136, em Bariri) atuam como professores Ivair Maselko e Aguinaldo Paliares.