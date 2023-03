Campeonato misto do Umuarama começa hoje

O Campeonato de Futebol Misto do Umuarama Clube de Bariri tem início hoje (4). Participam da competição sete equipes, compostas por jogadores acima dos 30 anos de idade.

A rodada de estreia, hoje (4), terá dois confrontos. Às 15h15 enfrentam-se Camisetas Kezo x Palácio dos Esportes. Na sequência é a vez de Wagner Adestramento x Cine Belluzzo.

Amanhã (5), às 9h, entram em campo Silvio Corretor x RP Galante. Também participa do campeonato o Café Aroma.

Pelo regulamento da competição, os times se enfrentam em turno único. Os seis mais bem colocados avançam.

O primeiro e o segundo classificam-se diretamente para as semifinais. Do terceiro ao sexto colocado haverá disputa de quartas de final para definição de mais dois semifinalistas. O terceiro enfrenta o sexto e o quarto joga contra o quinto, sendo que o terceiro e o quarto têm a vantagem do empate.

Da Redação