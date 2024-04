Campeonato de Futsal retorna rodada nesta segunda-feira

O Campeonato Municipal de Futsal/2024 Éolo Dárcio Cintra retorna nesta segunda-feira (8), na quadra poliesportiva Conrado Mugliorini, do Clube Municipal

As partidas da primeira rodada foram fsuspensas devido a uma pane elétrica no placar do jogo. O torneio está sendo promovido pelo Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri.

O campeonato é disputado entre três grupos de cinco times:

• Grupo A, estão Fiel Bariri, Tamo Junto, Juventude, Padaria/União Calhas e Associação Esporte Clube Arrudão.

• Grupo B tem os times 15 da Vila, Santa Helena, Garra Futsal, R.V.A Futsal e Camisetas Kezo.

• Grupo C, jogam Unidos da Vila, Atlético Café Bariri, Porto F.C., União e B7 Cross F.C.

Os jogos vão até junho, com a final marcada para ocorrer no dia 7 de junho. As partidas estão sendo divulgadas semanalmente pelos organizadores.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Imagem: Futsal