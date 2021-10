Campeonato de futsal começa segunda-feira

Divulgação

Tem início na segunda-feira (25) o Campeonato Municipal de Futsal, que leva o nome de Waldemor Penachi, conhecido por Cabeção ou Cabo Penachi.

As partidas serão às segundas, quartas e sextas-feiras, com início às 19h30, na Quadra Conrado Migliorini, ao lado do Clube Municipal José Giacone. Em cada noite serão disputados dois jogos.

São três grupos. No A estão Bom Sabor, J.M., 1000 Grau e Santa Helena. Na chave B estão Juventude, Arrudão, Real Acessível, XV da Vila e Real Juvenil. No grupo C estão Unidos da Villa, Real Bariri, Quase um Time e Amigos Nota 10.

Os times jogam dentro das chaves, avançando para as quartas de final os dois primeiros de cada grupo, além do terceiro do B e melhor terceiro entre as chaves A e C.