Baririenses participam de prova em Bauru

Equipe Runnig Bariri competiu em Bauru no domingo passado – Divulgação

Seis pessoas da equipe Runnig Bariri participaram no domingo, dia 9, da 2ª edição da ABDA Urban Run, em Bauru.

A prova contou com mais de 2 mil inscritos, sendo um do Quênia. A largada e a chegada foram no Recinto Mello de Moraes.

Na caminhada de 3 km participou Cleonice F. Siqueira Gomes, 51 anos.

Na corrida de 5 km foram dois participantes. Abner de Oliveira Simão ficou na 60° posição na categoria 30-35 anos. Vanderleia Cristina Canassa terminou a corrida na 33°posição na categoria 45-49 anos.

Outros três baririenses competiram na prova de 10 km. José Flávio Almeida (Zidane) foi o terceiro colocado na categoria 55-59 anos.

Felipe Gabriel Gomes também foi o terceiro, só que na categoria 20-24 anos. Rosângela Gomes Souto da Silva terminou a corrida na 9ª posição na categoria 40-44 anos.