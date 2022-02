Baririense Hygor Pepe Hailer participa de competição mundial de xadrez

Hygor Pepe Hailer, aluno do polo de Bariri da Univesp, disputou a competição on-line – Divulgação

O baririense Hygor Pepe Hailer de Oliveira, aluno do polo de Bariri da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), participou da segunda edição do KCF University Cup, competição mundial de xadrez on-line, promovida pela Fundação Kasparov, da Rússia. A competição foi realizada nos dias 5 e 6 de fevereiro.

A Univesp contou com três times. Hygor formou a equipe “UNIVESP_A” junto com outros quatro alunos de outros polos espalhados pelo Estado de São Paulo.

O torneio mundial contou com estudante de 146 times de instituições universitárias de ensino. A copa aconteceu em nove rodadas, divididas em dois dias, com ritmo de jogo de 10 minutos, mais 5 segundos de incremento, com emparceiramentos realizados pela própria organização do torneio.

Como prêmios foram oferecidas sessões de treinamento on-line com GM Garry Kasparov para o vencedor da equipe em primeiro lugar e também para a equipe vencedora da categoria 2000-2199.

Também foram concedidos prêmios para a melhor equipe nas categorias de classificação 1800-1999, U1800, à melhor equipe por Continente FIDE (África, Américas, Ásia e Europa) e também à melhor equipe “Duplas Mistas” – dois homens e duas mulheres representantes da equipe em cada dia.

Os times de univespianos jogaram com universidades da Indonésia, Brasil, Estados Unidos, Croácia, Guatemala, Fiji, Rússia, Itália, Inglaterra e Índia, alcançando o 43º lugar e subindo 61 posições comparado ao 104º lugar conquistado no ano passado na primeira edição deste mesmo torneio. Além disso, a Univesp ficou na frente de todas as demais universidades brasileiras.