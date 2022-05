Baririense Hiago Silva é campeão no jiu-jítsu

Atleta competiu pelo Sul-americano da modalidade – Divulgação

O atleta baririense Hiago Silva foi o campeão da categoria peso leve do Campeonato Sul-americano de Jiu-Jítsu Esportivo.

A competição foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 30 de abril e 1º de maio.

A organização do campeonato foi da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE).