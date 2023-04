Baririense Helder Bertholo compete no Ironman

O triatleta baririense Helder Callegari Bertholo, 30 anos, participou no fim de semana do IronMan 70.3, em Florianópolis, Santa Catarina. A prova exige grande preparo físico e concentração dos atletas.

Helder nadou 1,9 km em 38 minutos e 50 segundos. Em seguida, fez transição em 6 minutos e 53 segundos para pedalar 90 km. O tempo dessa prova foi de 2 horas e 39 minutos.

Novamente fez transição, dessa vez para a corrida, com o tempo de 2 minutos e 17 segundos. A prova pedestre foi completada pelo baririense com o tempo de 1 hora e 49 minutos.

Ao todo, entre as distâncias e transições, Helder completou o Ironman em 5 horas e 17 minutos.

“O IronMan 70.3 Florianópolis 2023 ficará marcado para sempre na minha vida! A disciplina e a dedicação resultaram no meu recorde pessoal dos três esportes em um único dia, numa prova de Triathon”, comemora ele.

