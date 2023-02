Baririense compete em Lençóis Paulista e se prepara para o IronMan 70.3 em Florianópolis

O triatleta baririense Helder Callegari Bertholo, 30 anos, participou no fim de semana passado da primeira etapa da Copa Interior em Lençóis Paulista, na modalidade Triatlhon e distância olímpica.

A distância olímpica consiste em o atleta nadar 1,5 km, na sequência pedalar 40 km e finalizar correndo 10 km (o mesmo circuito é adotado nas Olimpíadas).

Ele concluiu a prova em 5º lugar na sua categoria.

“Este tipo de modalidade (Triatlhon) exige do atleta, além de uma preparação física intensa, um grande controle da mente e do corpo. Sendo esse um esporte combinado com natação, bicicleta e corrida, nessa ordem, sem interrupção.”, explica Helder.

Desafio

Agora, ele se prepara para competir no IronMan 70.3, em Florianópolis, no mês de abril.

Estreiante nessa distância, a prova será de 2 km nadando em mar, 90 km pedalando e 21 km correndo, ambos também em sequência.

“No esporte, esse será meu maior desafio pessoal. São horas de treinos semanais e preparação para conseguir concluir essa distância”, diz o atleta.