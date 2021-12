Bariri: Sub-11 de futebol está entre as 8 melhores do estado

A equipe baririense sub-11 de futebol masculino se classificou para a segunda fase do 49° campeonato estadual da modalidade, que se iniciou no dia 10 em Américo Brasiliense.

Na primeira fase, Bariri jogou contra os times de São Bernardo do Campo, Itanhaém e Vera Cruz, empatando as três partidas e conquistando lugar entre as oito melhores equipes do Estado de São Paulo.

Agora, na nova fase, formam-se mais dois grupos de quatro equipes em que todas se enfrentam e as duas melhores conquistam vaga nas semifinais.

Os jogadores de Bariri têm mais três jogos. A prefeitura e o Setor de Esporte desejam boa sorte aos garotos e pedem para que todos mandem energia positiva para que eles cheguem à semifinal.