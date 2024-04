Bariri: Oficina Santo Antonio é campeã no Portal do Vale

A equipe da Oficina Santo Antonio sagrou-se campeã do Campeonato Máster, promovido no clube Portal do Vale. O torneio foi denominado Copa Zé Coquinho.

A final foi realizada na noite de 18 de abril entre Oficina Santo Antonio e Grella.

O jogo terminou empatado por 2 a 2. Na disputa de pênaltis a equipe da Oficina Santo Antonio venceu por 5 a 4. Após o jogo, houve entrega de medalhas e troféus e foi realizado churrasco de confraternização.

O goleiro menos vazado foi Zé, da Kezo. O artilheiro foi Fábio Saltarelli, da Grella. Já o melhor jogador da final foi Lugay, também da Grella.

Participaram do campeonato jogadores associados do Portal do Vale e convidados. A idade mínima era 42 anos.

A competição contou com cinco equipes (Oficina Santo Antonio, Kezo Camisetas, Grella, Elite Auto Elétrica e Alabama Store), jogando todas entre si e classificando as quatro primeiras para as semifinais..