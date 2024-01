BARIRI: Norberto e João Ricardo correm a São Silvestre

Os baririenses Norberto Falseti e João Ricardo Marchi Cardoso participaram da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre, prova que teve percurso de 15 km.

A competição ocorreu na manhã do domingo (31), em São Paulo, com a participação de 34.884 atletas, entre profissionais e amadores.

Norberto concluiu a prova com o tempo de 1h27min24s, terminando na 4.204ª posição na classificação geral e 100º na faixa etária 65-69 anos.

João Ricardo terminou os 15km com o tempo de 1h35min26s, terminando no 6.529º lugar na classificação geral e 1.026º na faixa etária 45-49 anos.

Os baririenses contaram com o apoio da Prefeitura de Bariri no transporte de ida para São Paulo.