Bariri enfrenta Boraceia na Copa Amcesp de Futebol Amador no domingo

Bariri disputa a Fase de Grupos do Campeonato Amador de Futebol neste domingo (31). O jogo é contra a equipe de Boraceia e será realizado no campo do Arrudão.

A partida terá início às 9h45, com Bariri sendo representado pela equipe do Livramento.

O Centro de Lazer do Trabalhador “José de Arruda Carneiro” (Arrudão), está localizado no Jardim Santa Helena