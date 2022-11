Bariri: Campeonato Municipal no Faridão começa com muitos gols

A primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo “José Reginaldo Pereira – Rê Berinjela” teve muitos gols.

Os jogos marcaram a reabertura do Estádio Farid Jorge Resegue. A praça esportiva ficou sem atividades por um tempo devido à falta do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Na tarde do sábado (5) a RVA bateu o Brasil 500 por 3 a 2. O destaque da partida foi Oberdan Galini, da RVA, com dois gols.

Na outra partida a Tec-Car goleou o Arrudão por 4 a 0. João dos Santos e Rodrigo Lopes fizeram dois gols cada.

Outras duas partidas aconteceram na manhã do domingo (6). No primeiro confronto, o Atlético Café Bariri fez 2 a 1 no Tamo Junto. Os gols do Atlético Café Bariri foram anotados por Jefferson Garbim e Ivan Sadi. Wellington descontou para o Tamo Junto.

No segundo jogo o Livramento fez 4 a 0 no Alagoas, com gols de Giovani, William Miranda, Lauan Dantas e Natan de Souza.

A segunda rodada está marcada para a tarde do sábado (12) e manhã do domingo (13).