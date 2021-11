Bariri: Campeonato de Velocross ocorre neste sábado (20) e domingo (21)

O Município de Bariri sediará a final do campeonato MX Arena Race de Velocross 2021 nos dias 20 e 21 de novembro. O evento está sendo organizado pela Pro Race Eventos e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bariri.

A pista vai ser montada na Avenida Antônio Gimenez, esquina com a Avenida Luiz Gonzaga Febraro, localizada no Jardim Primavera. A estrutura será utilizada apenas para a realização do evento e sua retirada ocorrerá na semana após o campeonato.

Os treinos acontecerão no sábado (20), das 14h às 17h30, e no domingo (21), a partir das 09h. No mesmo dia, serão realizadas as provas da competição, com início previsto para às 11h30.