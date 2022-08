Bariri: Campeonato de futebol está com inscrições abertas

O Setor de Esportes de Bariri promoverá o Campeonato Municipal de Futebol 2022 – José Reginaldo Pinheiro – “Rê Berinjela”.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 16 de setembro no Clube Municipal.

Para se inscrever, é necessário que cada equipe doe uma cesta básica tamanho médio.

O horário de atendimento no Clube Municipal é das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no telefone (14) 3662-3883, ou pessoalmente no Clube, à Rua José Bonifácio, 121, Centro.

A competição deverá ser realizada no Estádio Farid Jorge Resegue. Recentemente a prefeitura de Bariri recebeu o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para liberação da praça esportiva para competições.