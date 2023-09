Apae de Bariri é vice-campeã da 4ª etapa de circuito

Na tarde de quarta-feira (13), a Apae de Bariri sagrou-se vice-campeã da 4ª etapa do 26º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados (CEAEA). A competição foi realizada no ginásio Victorio Alponte, em Barra Bonita, com a disputa de duas modalidades: tênis de mesa e gincana.

Além dos competidores baririenses, a disputa contou com a presença de atletas representando os municípios de Areiópolis, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itaí, Itapuí, Macatuba e Pederneiras.

Após a cerimônia de abertura, no período da manhã, ocorreram os sorteios dos grupos e realização dos jogos de tênis de mesa. A Apae de Bariri ficou em terceiro lugar entre os meninos e sagrou-se vice-campeã no gênero feminino.

Já no período da tarde, ocorreram as três provas de gincana: queimada, cabo de guerra e chute a gol. A entidade baririense ficou em segundo lugar na disputa da queimada e sagrou-se campeã na prova de chute a gol.

Após os jogos, houve a entrega de medalhas aos três primeiros colocados em cada disputa.

Na classificação geral do CEAEA, a Apae Bariri se manteve na primeira colocação com 535 pontos, empatado com Igaraçu do Tietê com os mesmos 535 pontos. Barra Bonita aparece na terceira colocação com um total de 440 pontos até o momento.

A próxima e última etapa será de futsal e gincana em Itapuí, no dia 25 de outubro. A instituição agradece a todos que incentivam e apoiam essa iniciativa.