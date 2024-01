Prefeito diz que construção de escola é destaque no mandato

“A construção da escola vem contribuir como uma das grandes obras do meu mandato, com um projeto de escola moderno e belíssimo”

O município de Itaju completa neste sábado (20) seus 70 anos de emancipação político-administrativa. O Candeia entrevista o prefeito da cidade, Jerri de Souza Neiva, que destaca a construção de escola como uma das marcas de seu mandato. No fim de 2023 a prefeitura assinou convênio com o governo estadual no valor de R$ 11,8 milhões. Após a conclusão da obra, o município irá atender na nova unidade alunos do 1º ao 5º anos. Já a Escola Erasto Castanho de Andrade continuará no mesmo prédio, com estudantes a partir do 6º ano. Jerri comenta também sobre ações na saúde e turismo e situação financeira de Itaju. Ele sinaliza que deve concorrer à reeleição em outubro. “Existe sim pressão popular e manifestação de apoio de forças políticas locais para que isso ocorra”, afirma.

Candeia – Qual o balanço que o senhor faz de 2023 na administração pública?

Jerri – O balanço é muito positivo. Terminamos o ano adquirindo uma área para prolongamento do Pólo Industrial (pagamento à vista) e assinando convênio com o Governo do Estado (Secretaria de Educação) para construção de uma nova escola no valor de R$ 11.800.328,10. Como nos outros anos, terminamos 2023 com os fornecedores pagos e com equilíbrio financeiro. Novos serviços e benefícios foram incorporados para a população local.

Candeia – Quais as metas e projetos para 2024?

Jerri – As metas são continuar mantendo o desenvolvimento econômico, com perspectivas para instalação de novas empresas no município, bem como efetuando colaboração institucional para as já instaladas. Na Saúde, iniciar obras de reforma na Unidade Básica de Saúde (licitação da obra em andamento), para melhor acolhimento aos nossos pacientes, lembrando que hoje temos atendimento médico e odontológico até às 22h. Também na saúde, nossa meta é colocar em funcionamento o aparelho de ultrassom adquirido recentemente. Na Educação, através de licitação efetuada em 2023, foram adquiridos uniformes, tênis, mochila, materiais escolares que serão disponibilizados aos alunos na primeira semana de aula (todos os alunos da rede municipal de ensino), incluindo creche escolar. Resumindo, continuaremos com os trabalhos sempre como meta “melhoria da qualidade de vida da população itajuense”.

Candeia – Em sua opinião, qual será a grande obra do seu mandato?

Jerri – Continuo a dizer que a grande obra no município foi a mudança de conceito onde não existiu pós-eleição, “ganhadores ou perdedores” e sim dei abertura a todos que quiserem cooperar. Sou aberto a sugestões que possam agregar bons serviços. Claro que com uma economia estável fechando os balanços anuais no “azul” é gratificante, porque isso não implicou em piora nos serviços públicos. Dar os primeiros passos para a implantação do turismo no município, ainda que com dificuldades, também é um grande marco. Através de investimentos de empresário particular está sendo construído moderno hotel e restaurante no município, frente à Praça Dr. Norberto Oréfice, recentemente reformada pela administração. A construção da escola vem contribuir como uma das grandes obras do meu mandato, com um projeto de escola moderno e belíssimo. Enfim, quero que fique marcado por uma série de conquistas que beneficiem a população.

Candeia – Conforme o Portal da Transparência, no ano passado Itaju arrecadou R$ 32 milhões e somou despesas de R$ 33,2 milhões, com equilíbrio nas contas. Nesse cenário, receitas e gastos ficaram dentro do estimado? Por quê?

Jerri – O equilíbrio das contas é uma das minhas preocupações como gestor e assim o resultado praticamente atingiu a receita/despesa estimada. Fechamos o ano com o superávit financeiro, tendo disponibilidade para honrar compromissos assumidos.

Candeia – Ao contrário de outros municípios, Itaju tem obtido bons resultados nos repasses de ICMS. A que se deve esse bom desempenho?

Jerri – Tivemos um crescimento positivo do ICMS em 2023. Atribuo ao processo de crescimento às empresas instaladas no município, sendo algumas delas até com exportação de produtos. A produção agropecuária local, serviços, também contribuem para esse crescimento. Vamos lembrar o crescimento expressivo do PIB em Itaju, que já foi matéria nesse conceituado jornal.

Candeia – Como o senhor avalia a parceria de Itaju com os governos estadual e federal na transferência de recursos?

Jerri – A parceria com os governos estadual e federal tem sido excelente. A título de informação, somente no mês de dezembro último assinamos quatro convênios com o Governo Tarcísio: Escola (construção) – R$ 11.800.328,10; Reforma do SCFV – R$ 188.000,00; construção de galerias – R$ 280.000,00; totalizando R$ 12.589.328,10. No decorrer do ano tivemos outros convênios com obras já finalizadas e outros em andamento, com acentuada participação do governo estadual e contrapartida municipal. Alguns convênios federais em andamento.

Candeia – A Santa Casa de Bariri é referência para munícipes de Itaju. Como o senhor avalia a parceria com o hospital e os atendimentos?

Jerri – Sim, temos parceria com a Santa Casa de Bariri a quem subvencionamos mensalmente. Paralelo a esses valores mensais, em 2023 a Prefeitura de Itaju disponibilizou R$ 100.000,00 a título de doação. Emendas parlamentares dos vereadores foram destinadas também no valor de R$ 30.000,00. Com a contratação de novos médicos para a prestação de serviços no município, acreditamos que também estamos contribuindo para que diminua o fluxo de pacientes enviados à Santa Casa. Para Itaju é importante essa parceria.

Candeia – Em outubro haverá eleições municipais. O senhor decidiu se será candidato à reeleição em Itaju?

Jerri – No momento, mais que pensar em candidatura à reeleição, estou me dedicando com afinco aos serviços públicos do município. Existe sim pressão popular e manifestação de apoio de forças políticas locais para que isso ocorra. Aproveito a ocasião e cumprimento todas as autoridades através do vice-prefeito Pegorin, servidores públicos municipais, agradecendo o apoio recebido. Agradecimento ao Governador Tarcísio, hoje grande amigo de Itaju, deputados Ricardo Madalena, Itamar Borges, Capitão Telhada, ex-deputado Marco Bertaiolli, pela grande amizade e apoio ao município. Aos demais deputados também nosso respeito. À população itajuense, nesse momento em que completamos 70 anos de emancipação, deixo meu abraço e compromisso de lutar sempre por novos avanços.