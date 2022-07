Univesp de Bariri preenche 30 vagas do Vestibular 2022

O polo de Bariri da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) preencheu as 30 vagas na primeira chamada do Vestibular 2022.

Foram 10 vagas para cada um dos eixos de Licenciatura (Pedagogia, Letras, Matemática), de Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Engenharia de Computação) e de Negócios e Produção (Processos Gerenciais, Administração, Engenharia de Produção).

As vagas foram completadas na primeira chamada realizada no período de 14 ao dia 18 de julho, quando os dez primeiros candidatos de cada eixo efetuaram a matrícula.

Outra boa notícia é que o polo de Bariri foi selecionado para receber mais nove vagas, sendo cinco vagas para o Eixo Negócios e Produção e quatro vagas para o Eixo de Computação, já para o Vestibular 2022.

Estas nove vagas foram publicadas na segunda chamada realizada dia 21 de julho, quinta-feira, no site vestibular.univesp.br.

Os candidatos convocados na segunda chamada devem efetivar a matrícula até as 18h desta segunda-feira (25).

A documentação necessária está especificada no manual do candidato. As orientações para efetivação também estarão no site oficial da Univesp – https://univesp.br/vestibular.

O período letivo terá início dia 8 de agosto, data em que será realizada a aula inaugural no Polo Bariri da Univesp.

Fonte: Assessoria de Comunicação