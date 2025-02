Professora Meire Fiuza de Bariri ganha prêmio Educador FTD

A professora Meire Cristina Fiuza foi vencedora do Prêmio Educador FTD Educação 2025, promovido pela Editora FTD, do Grupo Marista Sistema de Ensino.

O Prêmio Educador reconhece e valoriza boas práticas educacionais de professores e gestores da educação básica em escolas públicas.

A professora Meire venceu na categoria Avaliação de Desempenho com o projeto “Além das Letras”, desenvolvido nas aulas de Língua Portuguesa, junto aos alunos da Emef Profª Joseane Bianco de Bariri.

Segundo a escola, o projeto relata os trabalhos feitos por Meire para avaliar o desempenho dos alunos e conduzir propostas para aprimorar a aprendizagem de cada um deles.

De acordo com a FTD, o projeto premiado “foi reconhecido por seu impacto transformador na educação, criatividade, inovação pedagógica e capacidade de inspirar mudanças positivas na comunidade escolar. Essa conquista reflete sua dedicação, competência e visão que inspira a todos”.

Através das redes sociais escola e educadora comemoraram a conquista histórica para Bariri e a rede municipal de ensino.

“Agradeço a meus alunos de toda vida, educadores, familiares de alunos, gestores, funcionários e meus familiares que sempre estiveram comigo, acompanharam meus passos e motivaram meus sonhos”, afirma Meire Cristina.