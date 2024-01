Mini Mundo e Colégio Max retornam para celebrar 43 anos de educação

Em 2024, as equipes da Escola Mini Mundo e do Colégio Max Beny Macena se preparam para comemorar 43 anos de fundação do grupo. “São anos de trabalho em educação em Bariri”, ressalta Gislaine Marcena Camilo, fundadora e até hoje à frente da instituição educacional.

As aulas têm início na próxima segunda-feira (29), com o retorno de todos os níveis de ensino, em horário normal. Equipe gestora, professores e colaboradores prepararam atividades especiais de acolhida aos alunos.

Quinta-feira (25), toda a equipe participou de reunião geral para estudo sobre planejamento e aprendizagem ativa.

A escola funciona em três prédios: um que abriga o Mini Mundo Centro de Desenvolvimento e Recreação; e outros dois, onde estão instalados o Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio, que se interligam.

Segundo Gislaine, para o início dos trabalhos, o grupo reformou vários espaços dos prédios que abrigam as escolas.

Destaca, ainda, o lançamento da Apostila Mini Mundo para o segmento de creche, Infantil Baby a Infantil 3, totalmente repaginada e ilustrada pelo designer de Botucatu, Joel Nogueira.