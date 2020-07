Inscrição para o Vestibulinho da Etec é prorrogada

As inscrições ocorrem somente através do site: www.vestibulinhoetec.com.br – Divulgação

As inscrições para o Vestibulinho da Etec, curso de Logística, que se iniciaram no dia 7 de julho, foram prorrogadas até às 15h do dia 24 de julho.

São 40 vagas para Bariri. As inscrições para o Vestibulinho (sem provas) ocorrem somente através do site vestibulinhoetec.com.br, sempre até às 15h. A taxa de inscrição é de R$ 19.

Sem provas

Esse ano, devido ao isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, o vestibular da Etec não será através de provas, mas de análise de currículo. Uma comissão julgadora nomeada pela instituição vai analisar o histórico escolar de cada candidatado.

Segundo a Etec, a instalação de classe descentralizada de cursos profissionalizantes atende à demanda do mercado de trabalho local, sob a gestão de escola técnica estadual próxima ao município, nesse caso de Jaú, ampliando o acesso à educação pública de qualidade.