Escola Ephigênia desenvolve projeto empreendedor

A Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato desenvolve projeto visionário que inspira os adolescentes da unidade de ensino a desempenhar e protagonizar uma educação que prima pela promoção do empreendedorismo, incentivando-os a buscarem o autoconhecimento e as novas táticas de gestão financeira, além do espírito de coletividade social atuante, objetivando a todos o benefício comum do projeto promovido.

A intenção da Eletiva (Vitrine da PEI Genialú) é propor aos estudantes a oportunidade de desenvolverem em Bariri ações empreendedoras que contarão com parcerias de investidores locais que obtiveram êxito em suas carreiras profissionais, depositando no município sua confiança e credibilidade, oportunizando o desenvolvimento do comércio local e a geração de novos empregos.

A vitrine da PEI foi criada para otimizar a consciência cidadã e motivar as novas gerações a empreender ações que acelerem o crescimento de oportunidades que se destacam na cidade, além de gerar laços de pertencimento naturalizados como cidadãos baririense.

A proposta é fomentar nos estudantes meios de promover suas capacidades empreendedoras de forma profissional e cidadã, comprometidos e responsáveis de seu papel como protagonista no município.

“Esperamos formar pessoas proativas, com pensamento crítico e reflexivo, capazes de construírem cooperativamente alternativas para problemas individuais ou coletivos de forma racional e social, almejando uma perspectiva que o empreendedorismo social deve ocupar o seu espaço escolar, revelando-se como caminho capaz de ampliar junto aos alunos as competências e habilidades que os auxiliem a empreender iniciativas que vão além dos limites da unidade escolar”, destacam os idealizadores do projeto.

Fonte: Ana Paula Frigato Raposo e Priscila Canassa, professores responsáveis

Da Redação