Educação: Univesp abre inscrições para o Vestibular 2024 no dia 6

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, abre na terça-feira (6), às 15h, as inscrições para 23.322 vagas do Vestibular anual 2024, destinadas a 425 polos, de 371 municípios, incluindo o polo de Bariri.

Em Bariri, são 9 vagas para cada eixo, das quais uma é ofertada para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em julho.

Os eixos no polo de Bariri são o de Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), de Computação (Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e o de Negócios e Produção (Tecnologia em Processos Gerenciais).

As inscrições terminam no dia 8 de abril, às 21h, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br

A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 26 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 21 de maio, a partir das 15h. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2024.

O custo da inscrição é de R$ 52,00. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv. Saiba mais sobre os cursos: univesp.br/cursos (Fonte: Assessoria de Comunicação)