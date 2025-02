Educação: Provão Paulista: Fatecs da região de Bauru oferecem 123 vagas

Estudantes classificados no Provão Paulista Seriado 2024 e que concluíram a 3ª série do Ensino Médio na rede estadual de ensino têm mais uma chance para ingressar nas universidades e faculdades públicas paulistas em 2025.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abre nesta semana, entre os dias 12 e 16 de fevereiro, um novo e último processo de escolha dos cursos, com destaque às vagas das Fatecs (Faculdades de Tecnologia de São Paulo) para o início deste ano letivo.

Nas Fatecs localizadas na região de Bauru — nas cidades de Bauru, Jaú e Lins—, há 123 vagas remanescentes em 17 cursos diferentes, entre eles os de construção naval, gestão hospitalar, gestão de negócios e inovação, meio ambiente e recursos hídricos, sistemas biomédicos, sistemas navais e sistemas para internet.

Isso não significa, necessariamente, que o aluno precisa concorrer às vagas disponíveis na sua região, uma vez que há cursos diferentes em todo o estado e cada estudante pode optar por uma graduação de sua preferência.

Durante o processo de escolha, no ano passado, cada estudante precisou registrar oito opções de cursos. Desta vez, os estudantes devem confirmar apenas dois cursos de preferência: um que seja na USP, Unesp ou Unicamp e outro em uma das Fatecs.

O novo e último processo de escolha também deve ser registrado no portal do Provão, em https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. A divulgação da quarta lista das Fatecs está prevista para o dia 19 de fevereiro e as matrículas deverão ser efetivadas entre os dias 20 e 21 de fevereiro.