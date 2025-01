Educação: Obra irá reconstruir muro da Creche Rachel de Queiroz

As diretorias municipais de Infraestrutura e de Obras estão trabalhando juntas para reconstrução do muro da Creche Rachel de Queiroz, localizada no Jardim Industrial.

De acordo com o diretor de Infraestrutura, José Iraldo Androciolli Júnior (Vavá Lins), desde o ano passado o muro estava danificado, representando perigo para os munícipes.

“O muro cedeu, tombou e estava caindo. Vamos construir um novo muro para evitar danos aos vizinhos da creche e para que nossas crianças tenham um lugar seguro para estudar e brincar”, esclareceu Vavá.

Já a diretora de Obras, Beatriz Tonin Rodrigues, informou que o serviço teve início nesta segunda-feira (27) e que a expectativa é de que seja concluída em pouco mais de um mês.

“Estimamos que o trabalho seja feito em um mês e meio aproximadamente, dependo das condições climáticas desse período”, informou Beatriz. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)