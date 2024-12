Educação: Licitação para uniforme escolar fica 60% abaixo do estimado

A empresa New Age Indústria e Comércio Ltda., de Brusque-SC, ofereceu valor total de R$ 112.093,38 para fornecimento de uniforme escolar para a Prefeitura de Bariri.

O prefeito Luis Fernando Foloni homologou e adjudicou licitação em favor da firma. O valor ficou 60% do estimado pela administração municipal (R$ 284,1 mil).

A disputa foi na modalidade pregão eletrônico. A quantidade que consta no edital é de 11.277 camisetas, sendo 2.394 para o ensino infantil e 8.883 para o ensino fundamental. A administração municipal irá entregar três camisetas por estudante.

As camisetas dos uniformes deverão ser confeccionadas em PV (67% poliéster e 33% viscose), gramatura 165 gr/m com punho aplicado na galoneira, com aparelho de 4,5 cm, estampando-se em silk-screen, a logomarca da administração municipal na manga direita.

Devem ainda conter a logomarca de cada unidade escolar estampada, também em silk-screen, na frente e nas costas. Os tamanhos variam do P Infantil ao EXG Adulto.