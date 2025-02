Educação: Kit escolar será fornecido por empresa de Igaraçu do Tietê

A Prefeitura de Bariri homologou licitação (pregão eletrônico) em favor da empresa Kely Daiana de Oliveira Gomes, de Igaraçu do Tietê, para fornecimento de kits para alunos da rede municipal de ensino.

O valor apresentado pela firma foi de R$ 508.025,00, 25% a menos que o estimado pela administração municipal (R$ 678.020,40).

A licitação foi publicada no fim do ano passado pelo governo do então prefeito Luis Fernando Foloni (MDB).

São sete diferentes kits escolares, conforme a faixa etária dos alunos – creche, Emei, ensino fundamental 1 e 2 e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os kits são compostos por borracha, cola, lápis grafite e de cor, giz de cera, folha de sulfite, tesoura, pasta, apontador, cadernos, entre outros produtos.