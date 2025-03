Educação: Inscrições para o Vestibular Univesp 2025 vão até 7 de abril

As inscrições para o Vestibular 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vão até 7 de abril, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br.

No total, são ofertadas 22.935 vagas, destinadas a 432 polos, de 373 municípios (capital, interior e litoral).

Em Bariri, sob coordenação da Diretoria Municipal de Educação, os eixos no pólo são o de Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia), de Computação (Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação) e o de Negócios e Produção (Tecnologia em Processos Gerenciais).

A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 18 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 9 de maio, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2025. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.631 vagas para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em julho.

O custo da inscrição é de R$ 47,50. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais.

Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2022, 2023 e 2024, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que estudaram o Ensino Médio em escolas públicas.