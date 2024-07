Educação: Grupo Escoteiro Bariry participa de acampamento em Barretos

Entre os dias 13 e 19 de julho o Grupo Escoteiro Bariry marcou presença no 9º Jamboree Nacional, realizado em Barretos, celebrando o centenário dos escoteiros no Brasil. Seis jovens do grupo baririense demonstraram sua dedicação e habilidades em um evento que reuniu escoteiros de todo o país.

Desde sua chegada, os integrantes do Grupo Escoteiro Bariry participaram das atividades propostas pelo Jamboree, destacando-se em competições de habilidades escoteiras, workshops educativos e apresentações culturais. Eles se envolveram em desafios que testaram, não apenas suas aptidões práticas, como também seus valores de solidariedade, respeito e responsabilidade.

“É uma experiência incrível estar aqui, celebrando cem anos de história dos escoteiros no Brasil”, compartilharam os seis jovens que participaram e acrescentaram. “Aprendemos muito sobre trabalho em equipe e superação de desafios. Estamos orgulhosos de representar nosso grupo neste evento tão significativo.”

Além das atividades competitivas, o Jamboree ofereceu aos participantes momentos de reflexão, aprendizado e discussões sobre o papel dos escoteiros na sociedade atual. As cerimônias especiais de comemoração do centenário também foram momentos emocionantes, relembrando a trajetória e os valores que têm guiado os Escoteiros no Brasil ao longo dos anos.

Ao encerrar o Jamboree, os jovens do Grupo Escoteiro Bariry retornaram para casa com novas experiências, amizades fortalecidas e a certeza de que estão preparados para contribuir positivamente em suas comunidades, inspirados pelos valores e princípios que o escotismo proporciona.

Está é a quarta participação de Bariri em Jamborees, agora estamos nos preparativos para o 7º Camporee Sul, que será realizado em janeiro de 2025 na cidade de Soledade-RS.

A sede da entidade fica na Rua Tiradentes, 280. Os encontros acontecem todos os sábados, das 15h as 17h. O grupo convida interessados em participar do movimento escoteiro para conhecer o trabalho.