Educação: Grêmio Estudantil da Escola Ephigênia toma posse

Sábado (8), a EE Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato realizou solenidade de posse dos novos integrantes do Grêmio Estudantil. A chapa Protagonistas Atuantes Trabalhando e Organizando Sua Escola (Patos) assumiu oficialmente os trabalhos à frente da agremiação, marcando importante momento para a comunidade escolar.

O ato solene contou com a presença do prefeito Airton Luís Pegoraro e primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rita de Cássia Cavalheiro Pegoraro, além de pais, professores e integrantes da comunidade escolar.

Durante o evento, os alunos gremistas realizaram homenagem especial às mulheres presentes, em celebração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). A mensagem foi lida pelo vice coordenador do Grêmio Estudantil, emocionando a todos.

A direção da escola parabenizou os estudantes pela conquista do pleito eleitoral, que resultou na eleição da chapa com 191 votos. Eles foram escolhidos para liderar o Grêmio e trabalhar pela implementação de melhorias e para promover o protagonismo dos alunos dentro da unidade escolar.

A vice-diretora Kéren-Hapuque de Gouvêa Cabral e o professor paraninfo do Grêmio Estudantil, Lauan Silva, expressaram suas felicitações e apoio aos novos representantes. Ambos destacaram a importância de um Grêmio atuante, que possa transformar a escola em um ambiente ainda mais participativo e colaborativo. (Fonte: Equipe da escola Ephigênia)