Educação: Festa das Cores comemora meta atingida pela Escola Ephigênia

Dia 28, sexta-feira, alunos da EE Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato realizaram o evento “Festa das Cores”, para comemorar a meta “ouro” estabelecida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para as escolas da rede estadual.

O evento comemorativo trouxe o bloquinho “Somos Ouro”, que, segundo a equipe escolar, proporcionou diversão e alegria a todos. A festa contou com apresentações artísticas, musicais e várias premiações.

A ação foi idealizada pela equipe de Linguagens, em parceria com a gestão escolar e o Grêmio Estudantil.

Durante a festa, os estudantes Leonardo e Lívia, do 9º ano do Ensino Fundamental, entraram com a faixa “Somos Ouro”, homenageando os alunos e a equipe da escola.

A faixa será́ colocada no portão de entrada da escola, como símbolo da conquista.

As escolas que atingiram a meta “ouro” receberam uma bonificação. (Colaborou: Professor Lauan Silva)