Educação: Estão abertas inscrições para curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas

As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na secretaria da escola Seguem abertas as inscrições para o curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas.

A Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone conveniada ao Senai.

As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na secretaria da escola.

No momento da inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e CNH.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Os requisitos para participar do curso são: ter 18 anos ou mais, ter concluído a 4ª série do Ensino Fundamental e ter CNH categoria B ou superior.

O curso é gratuito e resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo (Fetaesp).

As aulas serão ministradas de 21 a 25 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (com intervalo para o almoço).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-4544 ou pessoalmente na secretaria da escola. (Fonte: Assessoria de Comunicação)