Educação: Escola traz curso de fabricação de pizzas

De 9 a 13 de setembro estão abertas inscrições para o curso de fabricação de pizzas, na Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone, conveniada ao Senai.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na secretaria da Escola.

No momento da inscrição, é necessário apresentar os documentos originais CPF e RG ou Carteira Nacional de Habilitação original que contenha os números dos documentos CPF e RG. Caso o candidato seja menor de idade, ele deve estar acompanhado de seu responsável legal portando, também, os documentos CPF e RG ou Carteira Nacional de Habilitação.

Para participar do curso, é necessário ter 16 anos completos. Também é desejável ter terminado o ensino fundamental.

As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, com início previsto para o dia 23 de setembro.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-4544 ou na secretaria da escola.

O Edital pode ser consultado na secretaria da escola ou na página oficial da Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone no Facebook, pelo link https://www.facebook.com/emfpconveniadasenaibariri?locale=pt_BR (Fonte: Assessoria de Comunicação)