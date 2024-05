Educação: Escola Ephigênia realiza ações de combate ao abuso sexual infantil

Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para marcar a data, a EPI Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato realizou diversas ações coordenadas por alunos gremistas, acolhedores, líderes de turma e comissão dos Direitos Humanos, com o apoio da equipe gestora.

A data foi instituída, uma vez que neste dia, em 1973, Araceli Cabrera Crespo, uma menina de oito anos, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo.

Segundo a equipe, foi elaborado painel de conscientização sobre a temática; houve palestra com a psicóloga Letícia Ramos da Silva e uma caminhada com panfletagem nas ruas da cidade. Os alunos foram acompanhados pelo professor Lauan Silva e pelo vice-diretor Danilo de Oliveira, articulador da diretoria gremista.

As ações procuraram divulgar o slogan da campanha: “Faça Bonito, denuncie! Abuso sexual é crime. #disque100”

A equipe agradeceu a quem contribuiu para a realização desta ação, em especial as empresas que patrocinaram a confecção de banner e compra de materiais: Inova Farma; GR Segurança – Cercas e Alarmes; Palácio dos Esportes; R7 Comunicação Visual; Instituto Amaral; e Auto Posto Secullus.