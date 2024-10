Educação: Escola Ephigênia encena espetáculo do Chaves durante Semana Cultural

Terça-feira (8), teve início mais uma edição da Semana Cultural da EE Profª Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, com encenação do espetáculo do Chaves.

O projeto cultural foi idealizado pelos professores Lauan Silva e Giane Falseti, com apoio da equipe escolar e da área de Linguagens. A ideia é trazer à tona a nostalgia do clássico programa de TV, com apresentação teatral repleta de emoção e diversão.

O cenário da “Vila do Chaves” foi criado pelo artista Fernando Coelho, de Boracéia, que colaborou com a escola, ajudando a dar vida ao ambiente tão conhecido pelos fãs do programa.

O elenco foi composto por um time de professores: Giane Falseti (Chaves), Elaine Giate (Professor Girafales), Luise Burjato (Chiquinha), Henrique Carvalho (Madruga), Rubens Neto (Chapolin Colorado), Lauan Silva (Kiko), Kleber Antoniasse (Jaiminho), Ana Paula Frigato (Dona Clotilde), Karine Soares Souza (Barriga), Ângela Viana (Dona Florinda) e Glauber de Almeida, que fez a sonoplastia.

Além disso, os alunos Jonadabe da Silva e Kauan, Rhay e Rhudes Santos participaram com dancinha da “Piripaque do Chaves” dentro do espetáculo.

A apresentação foi marcada por risos, emoção e momentos de descontração, trazendo o melhor da série “Chaves” para o palco da escola.

Para completar a experiência, houve distribuição de pipoca, encerrando o evento de forma ainda mais especial.

O evento ainda contou com a presença de convidados especiais do Lar Vicentino, que também puderam prestigiar a apresentação e se divertir com o elenco.