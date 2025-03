Educação: Em Bariri, 96% da população acima de 15 anos está alfabetizada

Em Bariri há 24.990 pessoas alfabetizadas. Isso representa 96,13% de moradores em idade de alfabetização (15 anos ou mais).

Os dados referentes ao Censo Demográfico 2022: Educação: Resultados Preliminares da Amostra foram divulgados no fim de fevereiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, 1.005 pessoas residentes na Milionária do Vale são consideradas não alfabetizadas (3,87%). O município de Bariri está na 701ª colocação em todo o Brasil em ranking de alfabetização.

O município está à frente na média nacional (93%) e abaixo da média do Estado de São Paulo (96,89%).

O Estado de São Paulo é o terceiro no ranking nacional, atrás de Santa Catarina (97,33%) e do Distrito Federal (97,23%).

Em relação às cidades da região e à capital paulista, Bariri ocupa posição intermediária, estando atrás, nessa ordem, de Bauru, São Paulo, Jaú e Ibitinga e à frente de outras sete (veja gráfico).

Frequência escolar

O Censo 2022 apurou que, na população baririense com 0 a 3 anos de idade, a taxa de frequência escolar bruta era de 49,86%. Entre as pessoas de 4 a 5 anos, a taxa em 2022 foi de 94,69%.

Já entre as pessoas entre 6 a 14 anos, esse indicador foi de 99,33%, enquanto na faixa de 15 a 17 anos foi de 84,3%. Na faixa de 18 a 24 anos, a taxa de frequência escolar bruta foi de 21,72%. Por fim, entre as pessoas de 25 anos ou mais, a taxa de frequência escolar bruta foi de 3,86%.

A analista do IBGE Juliana Queiroz lembra que “a meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece como objetivos a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos”.

Nível de instrução

Segundo o IBGE, em Bariri 33,45% dos habitantes têm o ensino médio completo e superior incompleto. Ao todo, são 8.288 pessoas.

Em seguida, aparece o grupo de pessoas sem instrução e fundamental incompleto: 8.173 moradores (32,99%).

No grupo do fundamental completo e médio incompleto são 3.955 pessoas em Bariri (15,96%).

Finalmente, o superior completo reúne 4.358 habitantes (17,59%). Conforme o instituto, das pessoas com nível superior em Bariri 1.266 formaram-se em negócios, administração e direito, 821 na área de educação e 534 em saúde e bem-estar.