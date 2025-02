Educação: Colégio Max inaugura soft room nesta terça-feira

Nesta terça-feira (04), o Colégio Max Beny Macena inaugura soft room direcionado a alunos do 6ºano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

O novo espaço recebe o nome de Jane Margarete de Nicolai Mosconi, em homenagem à ex-funcionária da unidade escolar. A solenidade ocorre a partir das 12h15, com a participação de pais, responsáveis e comunidade escolar.

O local de uso coletivo conta com livros específicos para as séries de ensino, chromebooks (notebooks que usam o software operacional Chrome), sofás, banquetas e luz amarela.

Além de ter aulas no local, os alunos podem utilizar o novo ambiente para fazer amizades, trocar ideias, discussões e estudar juntos, “É um ambiente voltado para o desenvolvimento de soft skills (habilidades comportamentais), uma sala de reflexão e conversação”, define a educadora, Gislaine Macena.